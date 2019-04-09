Число граждан, получивших статус самозанятых в России с начала текущего года, достигло 60 тыс. человек, сообщила глава департамента инвестиционной политики Минэкономразвития РФ Милена Арсланова на заседании круглого стола в Совете Федерации на тему «Проблемы и перспективы оказания государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства».

«В рамках пилотного налогового проекта по самозанятым зарегистрировались более 60 тысяч человек», — сказала она.

Специальный налоговый режим для самозанятых начал действовать с 1 января 2019 года на территории Москвы, Подмосковья, Калужской области и Татарстана.