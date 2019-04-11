Правительство России определило перечень информации, которую эмитенты (компании и банки, выпускающие ценные бумаги) могут не публиковать, опасаясь западных санкций, следует из постановления правительства от 4 апреля. Документ есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил собеседник в аппарате правительства.

В обосновании нового постановления указано, что в условиях западных ограничений новые правила позволят компаниям оперативно реагировать на расширение санкционных списков и вывести из-под удара своих контрагентов (партнеров), попавших под санкции. Это связано с угрозой «вторичных санкций»: с момента принятия в 2017 году американского закона CAATSA компании из третьих стран, сотрудничающие с лицами под санкциями, сами могут попасть под американские ограничения.

Перечень информации, которую эмитенты имеют право не раскрывать или раскрывать в ограниченном объеме, состоит из 18 пунктов, следует из постановления правительства. В их число входит информация о руководстве компании, о сделках, совершенных компанией; о структуре владения (холдинги, дочерние и материнские общества), об акционерах (миноритарных и мажоритарных), о партнерах компании по хозяйственной деятельности, о финансовых вложениях компании, о принимаемых компанией рисках и их оценке, о корпоративных спорах, о контрагентах фирмы, включая их географическую и отраслевую структуру.

Кредитные организации (банки и небанковские кредитные организации) имеют право также не раскрывать сведения об операциях в иностранной валюте, о распределении средств на счетах в зависимости от типа клиентов, о сегментах своей деятельности (розница, корпоративные услуги, инвестиционные услуги и так далее).

Правительство разрешает компании или банку не публиковать вышеуказанные данные, если они раскрывают информацию о лице под санкциями, которая может способствовать введению западных ограничений против самого эмитента или других лиц, а также если компания сама находится под санкциями. Также эмитент может не раскрывать данные в случае, если это банк, работающий с гособоронзаказом, публикация информации раскрывает детали сделки, связанной с оборонным заказом или военно-техническим сотрудничеством и информация касается сотрудника компании, находящейся под санкциями, либо банка, обслуживающего ОПК.

Компаниям разрешат ограничить раскрытие данных при санкциях против менеджеров и контрагентов Окончательное решение — за правительством, которое вправе поменять список нераскрываемой информации по своему усмотрению.

О том, что правительство готовит подобный список, на прошлой неделе рассказала директор департамента корпоративных отношений Банка России Елена Курицына. Постановление принято в соответствии с поправками к закону «О рынке ценных бумаг», вступившими в силу в январе этого года. Цель нового правительственного акта — определить «достаточно четко перечень информации, которую можно закрывать, а не просто дать возможность эмитенту закрывать вообще все», поясняла представитель ЦБ. Согласно закону, обязанность раскрывать эти данные перед регулятором с эмитентов не снимается.

Как отмечает РБК, уже не раскрывается некоторая информация о Еврофинанс Моснарбанке, банке «Союз», ВББР, Новикомбанке и РНКБ.