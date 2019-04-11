Шоу построено на том, что состоявшиеся и начинающие предприниматели меняются местами на три дня

На телеканале «Пятница!» 11 апреля стартует третий сезон реалити-шоу «Теперь я босс своего дела», которое является совместным проектом Сбербанка, телеканала и Dentsu Aegis Network.

О кастинге третьего сезона шоу Сбербанк сообщал в начале апреля. Как уточняется в сегодняшнем релизе, запланировано десять выпусков. Из них зрители узнают о работе cети фитнес-клубов Х-fit, магазинов Sela, салонов красоты «Моне» и других компаний.

Проект «Теперь я босс своего дела» был запущен в апреле 2018 года. Шоу построено на том, что состоявшиеся бизнесмены и начинающие предприниматели — клиенты Сбербанка меняются местами на три дня. Успешные предприниматели возвращаются на старт бизнеса и помогают начинающим вывести дело на новый уровень. А начинающие бизнесмены на собственном опыте понимают, каково это — быть «большим боссом», изучают устройство крупного бизнеса и решают масштабные задачи.

Аудитория проекта «Теперь я босс своего дела» составила 20 млн человек; согласно опросу, шоу понравилось 88% его зрителей. Все выпуски первого и второго сезона шоу можно посмотреть на портале svoedelo.blog.



«В новом сезоне зрители вновь получат возможность познакомиться с полезными инструментами и проверенными в деле идеями по управлению бизнесом известных российских компаний. На наш взгляд, этот проект интересен не только уже действующим предпринимателям, но и тем, кто только мечтает о своем деле. Надеемся, что наше шоу станет для них отправной точкой и путеводителем, ведь мы показываем, как различные виды бизнеса построены изнутри, какие подводные камни могут встречаться и как их избежать», — комментирует директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка Александр Белокопытов.

