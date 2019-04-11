Макроэкономическая ситуация в России «здоровая», но для раскрытия потенциала роста экономики стране необходимо продолжить структурные реформы. Об этом сообщила глава Международного валютного фонда Кристин Лагард, выступая на пресс-конференции в ходе Весенней встречи МВФ и Всемирного банка.

«В целом макроэкономическая ситуация в России довольно здоровая, если смотреть на цифры, но мы по-прежнему считаем, что нужны более глубокие и структурные реформы, чтобы раскрыть потенциал России полностью», — сказала Лагард.

Ранее на этой неделе МВФ повысил оценку роста ВВП России в минувшем году до 2,3% с 1,7%. При этом МВФ оставил без изменения прогноз по темпам развития российской экономики в 2019 году — 1,6% — и в 2020-м — 1,7%.



Напомним, в январе Международный валютный фонд ухудшил прогноз по росту ВВП в РФ до 1,6% в 2019 году и до 1,7% в 2020-м. При этом в октябрьской версии прогноза говорилось о росте в 1,8% в 2019 и 2020 годах. Пересмотр МВФ темпов роста ВВП РФ в 2019—2020 годах связан с низкими ценами на нефть и ужесточением финансовых условий, отмечали эксперты.

Всемирный банк также ранее понизил прогноз по росту ВВП РФ в 2019 году, до 1,4%, и сообщил, что Россия имеет скромные перспективы экономического роста и в 2020—2021 годах. При этом сохранение профицита федерального бюджета в РФ будет поддерживаться за счет относительно высоких цен на нефть в 2019—2021 годах, считают эксперты.

Также Всемирный банк прогнозирует ускорение инфляции в России в 2019 году на фоне повышения ставки НДС и снижения курса рубля. Однако возврат к целевым показателям ЦБ в 4% возможен уже в 2020—2021 годах.