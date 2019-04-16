Рост продаж и высокая рентабельность могут стать драйвером для роста котировок акций застройщика ЛСР, считают в инвесткомпании «Фридом Финанс».

В I квартале группа увеличила продажи на 22% год к году до 19 млрд рублей, а объем реализованной недвижимости составил 187 тыс. кв. м. При этом объем реализованных квадратных метров в Москве вырос на 86%.

Результаты группы выглядят лучше, чем у конкурента — ПИКа, у которого объемы поступлений от продаж недвижимости в I квартале текущего года остались на уровне того же периода 2018 года, написала в комментарии аналитик «Фридом Финанс» Анастасия Соснова.

По ее оценкам, по итогам 2019 года выручка ЛСР может составить 150—155 млрд рублей. В прошлом году группа отчиталась о росте выручки на 6% до 146,376 млрд рублей. Компания демонстрирует самую высокую рентабельность бизнеса в сравнении с публичными конкурентами — 25% по итогам 2018 года против 17% у ПИКа и 8% у «Эталона» при низком уровне чистого долга, указывает Соснова.

По ее мнению, фундаментальные оценки свидетельствуют о более значительных перспективах акций ЛСР. Во «Фридом Финанс» ожидают роста стоимости ее акций до 750 рублей. Сейчас на Московской бирже бумаги ЛСР торгуются в районе 636—640 рублей.