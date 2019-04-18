​ Его состояние оценивается в 15 млрд долларов

Forbes Russia представил рейтинг 200 богатейших бизнесменов России. Его возглавил крупнейший акционер «Сибура» и «Новатэка» Леонид Михельсон, его состояние оценивается в 24 млрд долларов. На втором месте расположился председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин с состоянием 21,3 млрд долларов.

На третьем месте — президент НК «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов (20,7 млрд долларов). Далее следуют председатель совета директоров компании «Северсталь» Алексей Мордашов (20,5 млрд долларов) и член совета директоров «Новатэка» и «Сибура» Геннадий Тимченко (20,1 млрд долларов).

Седьмое месте в рейтинге занимает совладелец LetterOne Holdings и «Альфа-Групп» Михаил Фридман с состоянием 15 млрд долларов.

На 13-м месте — совладелец LetterOne Holdings и «Альфа-Групп» Герман Хан (9,7 млрд долларов), еще один совладелец LetterOne Holdings и «Альфа-Групп» Алексей Кузьмичев с состоянием 7,5 млрд долларов — на 16-й строчке, председатель совета директоров банковской группы «Альфа-Банк» Петр Авен — на 21-м месте (5,2 млрд долларов).



Совладелец СМП Банка Аркадий Ротенберг располагается на 41-м месте (2,6 млрд долларов). На 43-м — председатель совета директоров инвестиционной группы «Абсолют» Александр Светаков (2,5 млрд долларов). Председатель совета директоров Тинькофф Банка Олег Тиньков — на 47-м месте с состоянием 2,2 млрд долларов.

Основной бенефициар Московского Кредитного Банка Роман Авдеев находится на 61-м месте рейтинга (1,5 млрд долларов). Председатель консультативного совета компании «АБР Менеджмент» и основной акционер банка «Россия» Юрий Ковальчук — на 74-м месте (1,3 млрд долларов). Член совета директоров LetterOne Holdings и наблюдательного совета «Альфа-Групп» Андрей Косогов (1,3 млрд долларов) занимает 76-е место рейтинга Forbes. На 92-м месте — член совета директоров СМП Банка Борис Ротенберг (1,1 млрд долларов).

Председатель совета директоров банка «Национальный Стандарт» Лев Кветной занимает 104-е место с состоянием 950 млн долларов. На 120-м месте расположился президент и председатель совета директоров банка «Авангард» Кирилл Миновалов (850 млн долларов).

Всего в рейтинге 100 долларовых миллиардеров и 100 мультимиллионеров. Суммарное состояние 200 богатейших россиян — 496 млрд долларов.

