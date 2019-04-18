Риски для финансовой стабильности России могут быть связаны с проблемами на долговых рынках, сообщила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева на форуме НФА «Казначейство -2019».



«Риски могут быть связаны с проблемами на рынках долговых инструментов — как суверенных, так и корпоративных. В целом такого рода риски в последние годы снизились», — сказала Юдаева.

По предварительной оценке Банка России, объем внешнего долга страны с начала 2016 года по 1 апреля текущего года снизился на 10% до 467,8 млрд долларов США. При этом корпоративный долг за тот же период сократился на 8% до 318 млрд долларов США, долг банков — на 38% до 83,2 млрд долларов США.

