В компании объяснили, что это было связано со сбоем программного обеспечения

Интернет-магазин «Связной» в течение нескольких минут продавал смартфоны по заниженным ценам — например, iPhone 8 с объемом памяти 64 Гбайт можно было заказать за 5,99 тыс. рублей, архивные телефоны — от 49 рублей, обнаружил корреспондент РИА Новости (скриншоты с сайта интернет-магазина есть в распоряжении агентства).



В компании объяснили, что это было связано со сбоем программного обеспечения (ПО), и обещали отдать смартфоны всем 854 успевшим их заказать по ценам, которые были в этот период.

Например, смартфоны iPhone 7 с памятью 32 Гбайт продавались по 4,99 тыс. рублей, iPhone 8 с памятью 64 Гбайт — 5,99 тыс. рублей, iPhone SE (64 Гбайт) — 5,99 тыс. рублей, Philips Xenium w3568 — за 49 рублей, Alcatel One Touch 2010 D — 290 рублей.

«Происходила плановая замена программного обеспечения. В процессе произошел сбой, в результате которого на сайте в течение 15 минут отображались некорректные цены. За это время было оформлено и оплачено 854 заказа», — прокомментировали в пресс-службе объединенной компании «Связной|Евросеть».

«Все, кто успел сделать заказы, получают товар по той же цене, которая была на момент заказа. Покупатели, заказавшие телефоны, снятые с производства, получат современные смартфоны по цене, которая была на момент заказа», — пообещали в компании.