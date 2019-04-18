Госдума РФ в первом чтении приняла три правительственные инициативы о продлении так называемой амнистии капитала еще на год — до 1 марта 2020 года.

В рамках третьего этапа амнистии физические лица смогут подать декларацию об активах и счетах в банках с 1 мая 2019 года по 29 февраля 2020 года с сохранением всех установленных законодательством гарантий при условии репатриации денежных средств, госрегистрации в рамках смены юрисдикции подконтрольных им иностранных компаний в специальных административных районах в Калининградской области и Приморском крае.

Кабмин внес в Госдуму законопроекты о продлении срока амнистии капитала Об этом говорится в сообщении Кабмина.

При этом в Налоговый кодекс вносятся поправки об освобождении от НДФЛ доходов в виде прибыли контролируемой иностранной компании, учитываемых при определении налоговой базы в 2019 году у налогоплательщика, контролирующего иностранную компанию, при условии, что он не признавался налоговым резидентом РФ по итогам налогового периода 2018 года. Предлагается установить, что представление декларации в ходе третьего этапа амнистии капитала освобождает от взыскания налогов, связанных с задекларированным таким образом имуществом или счетами в зарубежных банках, кроме налогов, подлежащих уплате в отношении прибыли и имущества контролируемых иностранных компаний.

Также предлагается распространить на участников третьего этапа амнистии капитала гарантии освобождения от уголовной ответственности за налоговые нарушения, совершенные до 1 января 2019 года.