Правительство РФ внесло в Госдуму законопроекты о продлении срока амнистии капитала до 1 марта 2020 года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кабинета министров.
«Предлагается продлить до 1 марта 2020 года срок добровольного декларирования физическими лицами активов и счетов в банках с сохранением всех установленных федеральным законом № 140-ФЗ гарантий, при условии репатриации этими лицами денежных средств, государственной регистрации в рамках смены юрисдикции подконтрольных им иностранных компаний в специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края (третий этап амнистии капитала)», — говорится в сообщении Кабмина.
Также предлагается внести изменения в Налоговый кодекс, которыми предусматривается освобождение от НДФЛ доходов в виде прибыли контролируемой иностранной компании, учитываемых при определении налоговой базы в 2019 году у налогоплательщика, являющегося контролирующим лицом такой контролируемой иностранной компании, при условии что налогоплательщик не признавался налоговым резидентом РФ по итогам налогового периода 2018 года.
Речь идет о предпринимателях, которые планируют перерегистрировать свой бизнес в создаваемых специальных административных районах в Калининграде и Владивостоке.
Кроме того, предлагается установить, что представление декларации в ходе предусмотренного законопроектом третьего этапа декларирования освобождает налогоплательщиков от взыскания налогов, связанных с задекларированным таким образом имуществом или счетами в зарубежных банках, за исключением налогов, подлежащих уплате в отношении прибыли или имущества контролируемых иностранных компаний.
Поправки предлагают внести изменения в Уголовный кодекс, распространив гарантии, предусмотренные законом № 140-ФЗ и действующей редакцией кодекса, на деяния, совершенные до 1 января 2019 года.
Изменения вносятся и в КоАП. Так, гарантии, ранее предусмотренные законом и действующей редакцией кодекса, будут распространяться на лиц, являющихся декларантами, или лиц, информация о которых содержится в специальной декларации, поданной в ходе третьего этапа амнистии капитала.Законопроекты направлены на создание благоприятных условий для перевода активов в российскую юрисдикцию, отмечается в документе.