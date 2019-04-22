Аналитическое кредитное рейтинговое агентство понизило кредитный рейтинг банка «Восточный» до «В-(RU)», прогноз — «развивающийся».

Понижение рейтинга КБ «Восточный» с «B+(RU)» до «B-(RU)» и присвоение «развивающегося» прогноза (ранее кредитный рейтинг имел статус «рейтинг на пересмотре — негативный») отражают мнение АКРА о влиянии усугубления конфликта между акционерами на оценку собственной кредитоспособности банка (ОСК, находится на уровне «ссс»), выражающееся в ухудшении оценки показателей его бизнес-профиля. Основными акционерами банка являются инвестиционный фонд Baring Vostok (через Evison Holdings Limited, 51,62% акций) и Артем Аветисян (через ООО «МК «Финвижн Холдингс», 32,02% акций), напоминает АКРА.

Как поясняют эксперты, кредитный рейтинг «Восточного» обусловлен его умеренно низким бизнес-профилем, критической оценкой достаточности капитала и риск-профиля при сохраняющейся адекватной позиции по ликвидности и фондированию, а также учитывает локальную системную значимость кредитной организации для финансового сектора Дальневосточного федерального округа.

Оценка бизнес-профиля банка скорректирована в связи с ухудшением оценки его структуры собственности и качества управления.

«Развитие корпоративного конфликта, выразившегося в нескольких сменах председателя правления банка и аресте ряда членов совета директоров, оказывает непосредственное влияние на качество оперативного и стратегического управления банком. Неосуществление в установленный срок запланированной на апрель 2019 года докапитализации банка (в размере 5 млрд рублей) и очередной перенос сроков ее осуществления также являются прямым следствием продолжающегося конфликта между основными акционерами банка. По мнению АКРА, отсутствие докапитализации может привести к риску нарушения регулятивных норм при возможном крупном досоздании резервов по находящимся на балансе банка активам. Одновременно с этим низкая достаточность капитала ограничит способность кредитной организации к наращиванию качественных активов, что не позволит поддержать рентабельность и снизит устойчивость банка «Восточный» в случае дальнейшего роста стоимости риска», — говорится в сообщении рейтингового агентства.

СМИ: банк «Восточный» нашел 12 млрд рублей на исполнение требования ЦБ В «Восточном» подчеркнули, что оценивают состояние банка как устойчивое.

При этом АКРА отмечает, что конфликт акционеров не отразился на позиции банка по фондированию и ликвидности, которая по-прежнему оценивается как адекватная. Банк обладает избытком краткосрочной ликвидности в базовом и стрессовом сценариях расчета показателя дефицита краткосрочной ликвидности. Показатель дефицита долгосрочной ликвидности оценивается как адекватный.

Как следует из релиза, АКРА в своей рейтинговой оценке исходит из сохранения имеющейся акционерной структуры банка, принятой им бизнес-модели и прибыльности операций на горизонте 12—18 месяцев; темпы прироста кредитного портфеля в 2019 году ожидаются на уровне не выше 10%.



«Развивающийся» прогноз предполагает с равной долей вероятности возможность как повышения, так и понижения рейтинга на горизонте 12—18 месяцев. К позитивному рейтинговому действию могут привести разрешение конфликта акционеров при условии докапитализации банка в запланированных объемах и значительное увеличение буфера абсорбции потенциальных убытков при существенном сокращении имеющихся рисков по проблемным активам; к негативному — неосуществление докапитализации, затягивание корпоративного конфликта и ухудшение позиций банка по ликвидности.

