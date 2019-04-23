Приток средств в паевые инвестиционные фонды в прошлом году продолжился. По итогам 2018-го нетто-приток инвестиций в этот инструмент составил 236,3 млрд рублей, свидетельствует информация Банка России.

Как уточняется в сообщении пресс-службы регулятора с основными данными «Обзора ключевых показателей паевых и акционерных инвестиционных фондов за 2018 год» , более половины прироста пришлось на закрытые фонды, еще чуть более трети — на открытые фонды, ориентированные прежде всего на работу с физическими лицами. Стоимость чистых активов ПИФов выросла на 13,8% и превысила 3,3 трлн рублей.

В 2018 году нетто-приток инвестиций в открытые ПИФы достиг 84,3 млрд рублей, что на 16,1% выше значения предыдущего года. Однако темп прироста данного показателя снизился по сравнению c 2017 годом. «Высокая чувствительность розничных инвесторов к краткосрочным колебаниям доходности фондов могла стать одной из причин замедления притока средств в открытые фонды, а повышение ставок по депозитам в конце года могло усилить эти тенденции», — поясняют в ЦБ. Средневзвешенная доходность этого типа фондов по итогам 2018 года составила 7,3%.



В сентябре 2018 года начали торговаться паи первого в России биржевого ПИФа — аналога exchange-traded fund (ETF), крайне популярного у инвесторов в других странах. К концу 2018 года стоимость чистых активов биржевых ПИФов составила около 1 млрд рублей. «Сравнительно низкое вознаграждение за доверительное управление биржевыми ПИФами, которые, как правило, нацелены на достижение доходности, близкой к доходности какого-либо бенчмарка (индекса), может привлечь новых инвесторов на рынок коллективных инвестиций», — полагают в Центробанке.