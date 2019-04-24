В Алтайском крае перед судом предстанут обвиняемые в незаконной банковской деятельности и незаконном создании юридических лиц. Общий денежный оборот составил около 2,4 млрд рублей, сообщает пресс-служба МВД.

«Главным следственным управлением ГУ МВД России по Алтайскому краю окончено предварительно расследование уголовного дела в отношении троих участниц организованной группы, которые обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 172 и частью 2 статьи 173.1 УК РФ», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Установлено, что трое жительниц Алтайского края, используя порядка 30 подконтрольных фиктивных организаций, осуществляли незаконную финансовую деятельность по транзиту и обналичиванию денежных средств. «Для проведения банковских операций они привлекли около 360 клиентов — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а общий денежный оборот составил около 2,4 миллиарда рублей. По предварительным данным, злоумышленницы извлекли доход на сумму более 66 миллионов рублей», — рассказала Ирина Волк.

В результате оперативно-разыскных мероприятий задержаны три женщины. В их отношении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В целях обеспечения гражданского иска по возмещению причиненного ущерба по ходатайству органов предварительного расследования судом наложен арест на имущество подозреваемых на сумму более 18 млн рублей.

При обысках в помещениях и организациях, связанных с их противоправной деятельностью на территории Алтайского края, Новосибирской и Кемеровской областей изъяты финансовые документы, оргтехника, печати и штампы, мобильные телефоны и переносные устройства хранения информации. Также проведено не менее 20 судебных экспертиз.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд Барнаула для рассмотрения по существу.