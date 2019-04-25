Развитие рынка ипотечных ценных бумаг (ИЦБ) позволит дополнительно снизить ставки по ипотеке. Об этом говорится в сообщении «ДОМ.РФ» по итогам участия в заседании президиума Совета законодателей РФ, сообщает ТАСС.

Как отметил генеральный директор «ДОМ.РФ» Александр Плутник, в настоящее время «ДОМ.РФ», Минфин и ЦБ готовят специальные меры по снижению стоимости фондирования для банков при ипотечном кредитовании. В их числе — программа развития рынка ИЦБ, которая позволит дополнительно снизить ставки по ипотеке на 1—1,5%.

«Снижение ипотечной ставки даже на 1% приведет к ежемесячной экономии в 2 тысячи рублей, а за весь срок кредита такая экономия превысит 300 тысяч рублей», — пояснил Плутник.

По его словам, повышению доступности ипотеки также способствуют меры по снижению сопутствующих расходов при оформлении покупки жилья. В их числе — отмена обязательного нотариального удостоверения сделок по продаже в ипотеку недвижимости, которая находится в долевой собственности нескольких лиц.