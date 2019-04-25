Профильные министерства совместно с Центробанком к июню проработают вопрос о целесообразности увеличения страхового возмещения по вкладам для отдельных категорий граждан. Соответствующее поручение дал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по итогам своего отчета в Госдуме 17 апреля.
«Минфину России, Минэкономразвития России и Минюсту России совместно с Банком России проработать вопрос о целесообразности увеличения для отдельных категорий граждан, в том числе попавших в трудную жизненную ситуацию, страхового возмещения по вкладам в кредитных организациях и изменения очередности выплаты по таким вкладам. О результатах доложить в правительство Российской Федерации до 1 июня 2019 года», — говорится в поручении, опубликованном в четверг на сайте Кабмина.
Во время отчета Медведева в Госдуме один из депутатов предлагал увеличить страховое покрытие банковских вкладов с 1,4 млн до 10 млн рублей, а также закрепить в очереди кредиторов приоритет за вкладчиками с суммой вклада до 10 млн рублей. Премьер-министр тогда выступил против увеличения страховых выплат по вкладам, аргументируя свою позицию созданием излишней нагрузки на банковскую систему. Он подчеркнул, что сейчас 99% вкладов, которые зависают в банках с отозванной лицензией, не превышают страхового лимита от АСВ.
Ранее «Интерфакс» сообщал, что Минфин подготовил проект отрицательного отзыва правительства на инициативу об увеличении страхового возмещения по вкладам физлиц.
Сейчас возмещению при страховом случае подлежат 1,4 млн рублей.