Профильные министерства совместно с Центробанком к июню проработают вопрос о целесообразности увеличения страхового возмещения по вкладам для отдельных категорий граждан. Соответствующее поручение дал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по итогам своего отчета в Госдуме 17 апреля.

«Минфину России, Минэкономразвития России и Минюсту России совместно с Банком России проработать вопрос о целесообразности увеличения для отдельных категорий граждан, в том числе попавших в трудную жизненную ситуацию, страхового возмещения по вкладам в кредитных организациях и изменения очередности выплаты по таким вкладам. О результатах доложить в правительство Российской Федерации до 1 июня 2019 года», — говорится в поручении, опубликованном в четверг на сайте Кабмина.

Во время отчета Медведева в Госдуме один из депутатов предлагал увеличить страховое покрытие банковских вкладов с 1,4 млн до 10 млн рублей, а также закрепить в очереди кредиторов приоритет за вкладчиками с суммой вклада до 10 млн рублей. Премьер-министр тогда выступил против увеличения страховых выплат по вкладам, аргументируя свою позицию созданием излишней нагрузки на банковскую систему. Он подчеркнул, что сейчас 99% вкладов, которые зависают в банках с отозванной лицензией, не превышают страхового лимита от АСВ.

Ранее «Интерфакс» сообщал, что Минфин подготовил проект отрицательного отзыва правительства на инициативу об увеличении страхового возмещения по вкладам физлиц.