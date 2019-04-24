Минфин подготовил проект отрицательного отзыва правительства на инициативу об увеличении страхового возмещения по вкладам физлиц с 1,4 млн до 1,78 млн рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на копию проекта отзыва.



«Установленный на данный момент максимальный размер возмещения оценивается как соответствующий текущим социальным и экономическим условиям в стране и международной практике», — говорится в документе.

Министерство напоминает, что действующий уровень возмещения более чем в 32 раза превышает средний размер заработной платы в стране, при этом рекомендованное Международной ассоциацией страховщиков депозитов оптимальное значение — не менее 20-кратного превышения.

«Увеличение максимального размера страхового возмещения может потребовать существенного увеличения размера ставки страховых взносов, применяемой банками — участниками системы страхования вкладов. Это увеличит финансовую нагрузку на банки, связанную с их участием в системе страхования вкладов, что в конечном счете вследствие изменения процентных ставок по депозитам и выдаваемым кредитам может оказать негативное влияние на состояние экономики в целом», — говорится в заключении.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выступил против увеличения страховых выплат по вкладам. Премьер аргументировал свою позицию созданием излишней нагрузки на банковскую систему. Медведев подчеркнул, что сейчас 99% вкладов, которые зависают в банках с отозванной лицензией, не превышают страхового лимита от АСВ.