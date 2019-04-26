Несмотря на резкий рост убытков, «дыра» в капитале банка при этом разрослась пока незначительно

Убыток санируемого Московского Индустриального Банка (МИнБанк) за март увеличился в два раза и превысил 50 млрд рублей, но ему удалось остановить отток клиентских средств и улучшить ситуацию с ликвидностью. Об этом сообщает «Коммерсант» .

Несмотря на резкий рост убытков, «дыра» в капитале банка при этом разрослась пока незначительно. По словам руководителя направления банковских рейтингов компании «Национальные кредитные рейтинги» Михаила Доронкина, это произошло из-за того, что часть полученного убытка сформирована за счет «чистых оценочных резервов по ожидаемым кредитным убыткам по корпоративным кредитам». Эти резервы не применяются в пруденциальных целях и не учитываются при расчете капитала, пояснил эксперт.

Отток клиентских средств мог продолжаться и в марте. ЦБ предоставил МИнБанку дополнительно 9,9 млрд рублей ликвидности, в результате чего общая задолженность банка перед регулятором приблизилась к 40 млрд рублей. Но по итогам марта банку удалось остановить отток клиентских средств. Вклады физлиц в банке выросли за март почти на 1 млрд рублей и достигли 191 млрд рублей, тогда как юрлица забрали из банка лишь 0,4 млрд рублей.

МИнБанк оказался самым убыточным банком в I квартале 2019 года, следует из опубликованной на сайте ЦБ отчетности кредитных организаций. За март его убыток вырос почти на 28 млрд рублей и достиг 50,5 млрд рублей. Главной причиной убытка стало решение временной администрации банка о создании резервов на возможные потери по проблемным активам на общую сумму 36,6 млрд рублей, уточнили изданию в МИнБанке.

Применение с 2019 года новых подходов к оценке ожидаемых кредитных убытков в соответствии с МСФО 9 привело к дополнительному убытку в размере 27 млрд рублей. На финансовый результат I квартала в положительную сторону повлиял доход от списания обязательств перед собственниками кредитной организации по субординированным инструментам на сумму 12,8 млрд рублей, добавили в банке.