Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выберет банки-агенты для выплаты возмещения вкладчикам лишившегося лицензии Холдинвестбанка не позднее 30 апреля 2019 года. Выплаты начнутся до 8 мая. Об этом сообщает пресс-служба АСВ.

«Выплаты начнутся агентством не позднее 8 мая 2019 года… Для оперативного приема заявлений вкладчиков и максимально быстрых выплат возмещения по вкладам агентство намерено использовать банки-агенты, которые будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 30 апреля 2019 года», — говорится в сообщении.

Заявления о выплате страхового возмещения могут подаваться вкладчиками в течение всего периода ликвидации банка, который составляет не менее года.

АСВ напоминает, что возмещение по вкладам выплачивается агентством вкладчику за счет средств фонда обязательного страхования вкладов в размере 100% суммы всех его вкладов (счетов) в банке, но не более 1,4 млн рублей в совокупности. По банковским вкладам (счетам), выраженным в иностранной валюте, сумма возмещения рассчитывается в валюте Российской Федерации по курсу, установленному Банком России на день наступления страхового случая.