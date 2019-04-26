Акционеры публичных обществ получат преимущественное право приобретения размещаемых акций новых категорий и конвертируемых в них эмиссионных ценных бумаг. Соответствующие поправки в закон «Об акционерных обществах» вступают в силу 26 апреля 2019 года, уведомляет пресс-служба Банка России.

Как поясняют в ЦБ, в настоящее время акционеры имеют преимущественное право приобретения дополнительно эмитируемых акций только той категории, к которой относятся уже имеющиеся у них бумаги. Новое регулирование направлено на защиту акционеров от размытия их доли в экономическом результате деятельности общества и ущемления дивидендных прав — например, если акции иной категории имеют повышенный размер дивидендов или преимущество в очередности выплаты.

«Изменения предусматривают новые правила предоставления преимущественного права приобретения новых акций. В настоящее время преимущественное право приобретения вновь выпускаемых акций имеют только акционеры — держатели таких акций. Например, если у акционера есть только обыкновенные акции, то и преимущественное право у него есть на приобретение только вновь выпускаемых обыкновенных акций, — разъясняет директор департамента корпоративных отношений Банка России Елена Курицына. — Принятые поправки предоставят акционерам возможность приобретать вновь выпускаемые акции любого вида и типа. Это означает, что акционеры смогут лучше защищать свои дивидендные права — свое право на участие в экономическом результате работы общества. Применяться эти изменения будут к тем выпускам акций, решения о размещении которых будут приняты общими собраниями акционеров начиная с 26 апреля».



Также закон устанавливает, что цена выкупа эмитентом акций, допущенных к обращению на организованных торгах, по требованию акционеров должна определяться с учетом средневзвешенной стоимости бумаг.