Российские фондовые индексы завершили торговую сессию пятницы ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи поднялся на 0,22% и составил 2 580,95 пункта. Индекс РТС вырос на 0,84%, до отметки 1 248,39.

Бумаги Сбербанка подорожали на 1,7%, «Газпрома» — на 0,51%, «АЛРОСы» — на 0,53%, Московской биржи — на 1,32%, «ЛУКОЙЛа» — снизились на 1,68%.



«Российский рынок акций завершает торги пятницы в «зеленой зоне». Долларовый индекс РТС и индекс Мосбиржи в плюсе. При этом индекс РТС значительно обходит индекс Мосбиржи за счет укрепления российского рубля. Наилучшую динамику показывают акции «ТГК-1», «Ростелекома» и Московской биржи. Значительно хуже рынка торгуются акции НЛМК и «ЛУКОЙЛа», они снижаются на 3% и 1,4% соответственно. Поддержку российским фишкам оказывает позитивная динамика европейского рынка акций и американских фондовых фьючерсов. Индекс Мосбиржи, вероятно, откроет торги понедельника в коридоре 2 550—2 590 пунктов. С высокой вероятностью индекс РТС утром 6 мая будет находиться в диапазоне 1 230—1 260 пунктов», — прокомментировал директор информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.