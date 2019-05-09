Портал Банки.ру поздравляет всех с великим праздником — Днем Победы!

Мы свято чтим память каждого, кто не пожалел сил, здоровья и своей жизни для защиты нашей Родины в годы Великой Отечественной войны. В те сложные для Отечества дни общая беда сплотила всех. Наши ветераны подарили мир нам и всему человечеству, сумев остановить фашизм и спасти от него население Земли.

Мы безмерно благодарны за великий подвиг всем фронтовикам и работникам тыла. И самое малое, что мы можем совершить для наших предков, отстоявших страну от захватчиков, — хранить вечно и передавать новым поколениям память о тех страшных днях.

Мы желаем участникам Великой Отечественной войны крепкого здоровья и чтобы они всегда были окружены вниманием и заботой близких!

С праздником! С Днем Победы!