Полностью свободная покупка и продажа валюты в коммерческих банках введена в Венесуэле, следует из документа, опубликованного Центральным банком страны.

С 2003 года иностранная валюта в Венесуэле находилась под жестким контролем государства, а операции с ней фактически были запрещены. Это в итоге привело к появлению огромного черного рынка валюты, где доллар стоил в десятки раз выше официально установленного курса. Лишь в августе 2018 года власти либерализовали доллар, однако оставили официальный курс DICOM, который только в последние месяцы стал реально близок и даже выше курса черного рынка.

Теперь же, следует из документа ЦБ за подписью первого управляющего вице-президента Сохаила Эрнандеса, каждый коммерческий банк имеет право продавать и покупать валюту у граждан, устанавливая свой собственный курс.

При этом в документе ни разу не упомянут существовавший ранее курс DICOM. Более того, раз в день банки будут обязаны сообщать Центробанку свои средневзвешенные курсы, на основании которых ЦБ и будет формировать и публиковать свои курсы валюты.

Фактически долларизация экономики Венесуэлы происходила все последние месяцы — с момента официального разрешения на оборот иностранной валюты. Постепенно доллары начали официально принимать в отелях, ресторанах, магазинах, особенно с учетом практически полного отсутствия наличных боливаров в стране.