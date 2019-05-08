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• Рубль в апреле и с начала года укрепился в номинальном и реальном выражении, свидетельствуют данные Банка России. По предварительной оценке, реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) в прошлом месяце вырос на 1,4%, в январе — апреле — на 5,3%. Ранее в Минэкономразвития оценивали укрепление рубля к доллару с начала года в 7,3%. В министерстве отмечали, что российская валюта стала лидером по росту среди валют стран с развивающимися рынками.

• ЦБ исключил из реестра микрофинансовых организаций МФК «Мани Фанни Онлайн». Регулятор, в частности, выявил нарушение методики определения капитала микрофинансовой компании, несоблюдение минимально допустимых значений нормативов достаточности собственных средств и ликвидности, нарушения порядка формирования резервов на возможные потери по микрозаймам. Кроме того, отмечается, что организация предоставляла в ЦБ существенно недостоверные отчетные данные. В конце апреля инвесторы «Мани Фанни Онлайн» жаловались на невыплату средств по договорам займа. В руководстве компании проблемы объясняли ухудшением ситуации на рынке МФО, а также паникой среди клиентов.



• Центробанк определился с датой начала тестирования QR-платежей в магазинах в рамках Системы быстрых платежей (СБП): переводы от физических лиц в адрес юридических планируется запустить для фокус-групп 30 августа. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники на платежном рынке. Для переводов в адрес юрлиц будут использоваться QR-коды двух типов — статические, в которых будет закодирован счет магазина, и динамические, которые станут формироваться с учетом суммы покупки, например на дисплее кассового аппарата. Практически все торговые точки можно подготовить к приему QR-платежей при минимальных доработках, отмечают эксперты. В ЦБ полагают, что платежи за товары и услуги в СБП, в том числе с помощью QR-кодов, будут привлекательны для потребителей за счет простоты, мобильности и удобства.

• Стоимость доставки товаров из онлайн-магазинов может снизиться на 5—10%, сообщили в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). Это произойдет в случае принятия законопроекта, допускающего использование QR-кода вместо бумажного чека. Возможность использовать один кассовый аппарат на всю курьерскую службу и уйти от бумажных чеков позволит компаниям в разы снизить расходы. Это в итоге скажется на стоимости доставки. Крупным интернет-ретейлерам новое регулирование позволит улучшить условия доставки для покупателей.