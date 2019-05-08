Центральный банк России исключил из государственного реестра микрофинансовых организаций МФК «Мани Фанни Онлайн». Соответствующий документ опубликован на сайте регулятора.

«Банк России 8 мая 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об обществе с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая компания «Мани Фанни Онлайн», — говорится в сообщении.

По данным ЦБ, компания нарушала методику определения собственных средств (капитала) (на 30 сентября, 31 октября, 30 ноября и 31 декабря 2018 года, а также на 31 января и 28 февраля 2019 года); не соблюдала минимально допустимые числовые значения экономического норматива достаточности собственных средств на протяжении полугода и экономического норматива ликвидности — с декабря 2018-го. Кроме того, ЦБ выявил нарушения порядка формирования резервов на возможные потери по микрозаймам.

МФК не исполняла обязательные предписания Банка России. Кроме того, в течение года организация предоставляла в ЦБ существенно недостоверные отчетные данные «в части сведений о размере резервов на возможные потери по займам при установлении Банком России расхождения с указанными сведениями более чем на 20%, в части наличия сведений о соблюдении компанией экономических нормативов достаточности собственных средств и ликвидности при установлении Банком России факта несоблюдения указанных нормативов, в части наличия сведений о выданных микрозаймах при установлении Банком России факта отсутствия выдачи микрозаймов».



Регулятор указывает также на нарушения порядка предоставления информации, необходимой для формирования кредитных историй физических лиц, в бюро кредитных историй и на неоднократное (в течение года) снижение собственных средств (капитала) микрофинансовой компании ниже минимального значения, установленного для микрофинансовых компаний законодательством.



Инвесторы МФК «Мани Фанни Онлайн» жалуются на невыплату денег Участники форума Банки.ру сообщают о проблемах с выплатами средств, переданных по договорам займа МФК «Мани Фанни Онлайн». Первое сообщение 22 апреля оставил пользователь под ником VAW. Он решил досрочно расторгнуть договор еще в феврале, но так и не смог дождаться возврата средств.



В конце апреля инвесторы «Мани Фанни Онлайн» заявили о проблемах с досрочными выплатами средств, переданных по договорам займа. Сообщения об этом начали появляться в «Народном рейтинге» Банки.ру. Сперва в пресс-службе «Мани Фанни Онлайн» отказались комментировать расчеты с инвесторами. Позже руководство компании все-таки дало комментарии. По словам гендиректора МФК Александра Шустова, из-за резкого оттока инвестиций микрофинансовая компания «Мани Фанни Онлайн» была вынуждена приостановить реальную работу, чтобы урегулировать ситуацию с клиентами. Об этом он сообщил в письме в адрес Банки.ру. Проблемы с выплатами средств инвесторам были спровоцированы ухудшением ситуации на рынке МФО, а также паникой среди клиентов, уточнил Шустов.

Руководство МФК «Мани Фанни Онлайн» прокомментировало проблемы с выплатами инвесторам Ранее участники форума Банки.ру сообщили о проблемах с досрочными выплатами средств, переданных по договорам займа.



«Как только началось нагнетение паники вокруг ее имени и репутации, у «Мани Фанни Онлайн» стали возникать сложности, которые в первую очередь коснулись самих зачинателей интриг. Резкий и мощный отток инвестиций вынудил компанию на данный момент приостановить свою реальную работу, которая приносила весомую прибыль, для того, чтобы урегулировать ситуацию и устранить негативный фон», — написал Шустов. (Орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. Банки.ру.) В письме Шустов призывал инвесторов дать компании время, чтобы та могла продолжить работу в штатном режиме.