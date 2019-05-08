Чистая прибыль ЮниКредит Банка по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за I квартал 2019 года составила 1,029 млрд рублей, что почти в 7,8 раза меньше аналогичного показателя прошлого года (более 8 млрд), следует из финансового отчета кредитной организации.



Прибыль до налогообложения составила 1,86 млрд рублей, сократившись в 5,2 раза. Операционные расходы банка увеличились на 19,6%, до 4,76 млрд рублей. Комиссионные доходы банка составили 3,02 млрд рублей, увеличившись на 27,8%. Комиссионные расходы выросли на 35,2% — до 948,2 млн рублей.

Процентные доходы банка увеличились на 13,5%, до 21,58 млрд рублей, процентные расходы — на 22,5%, до 12,24 млрд рублей. Чистые процентные доходы составили 9,34 млрд рублей, показав рост на 3,5%.