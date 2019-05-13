Бывший генеральный директор УК «Капитал» Вадим Сосков 13 мая планирует занять пост заместителя генерального директора компании «Газпромбанк — Управление активами» (ГПБ-УА), сообщает «Коммерсант» . В новой должности он будет курировать работу с институциональными инвесторами — НПФ, страховыми компаниями, саморегулируемыми организациями, эндаумент-фондами и другими корпоративными клиентами.

С приходом Вадима Соскова в ГПБ-УА планируют усилить направление по работе с НПФ, поскольку до последнего времени оно было слабо развито в компании.

По словам гендиректора ГПБ-УА Алексея Антонюка, с начала года компании удалось существенно увеличить объем пенсионных накоплений и резервов НПФ под управлением, который превысил 40 млрд рублей. «Объем текущего рынка НПФ составляет около 250—300 миллиардов рублей. Это те средства, которые, по нашим оценкам, пенсионные фонды потенциально готовы передать в доверительное управление независимым рыночным УК, — отмечает он. — В обозримой перспективе мы рассчитываем занять лидерские позиции среди независимых УК по объему средств НПФ».

По словам гендиректора «Альфа-Капитала» Ирины Кривошеевой, стремление ГПБ развивать это направление, а также рыночный подход в работе с институциональными клиентами перспективно — особенно в средне- и долгосрочной перспективах. Однако из-за наблюдавшейся в предыдущие годы консолидации отрасли быстро нарастить влияние в сегменте УК ГПБ будет довольно сложно. «Рынок НПФ сильно концентрирован, и на нем преобладает практика передачи средств внутригрупповым УК, поэтому рыночный бизнес почти отсутствует», — отмечает она.