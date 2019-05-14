Злоумышленники могли устанавливать вредоносное ПО на смартфоны с помощью звонков на них через WhatsApp

Уязвимость в приложении WhatsApp позволила злоумышленникам внедрять израильские шпионские программы на телефоны, пишет газета Financial Times со ссылкой на компанию и распространителя шпионского программного обеспечения.

Компания WhatsApp, приложением которого пользуются 1,5 млрд человек по всему миру, в начале мая обнаружила, что злоумышленники могли устанавливать вредоносное программное обеспечение на iPhone и телефоны с системой Android с помощью звонков на них через приложение. Как сказал изданию распространитель шпионского программного обеспечения, вредоносный код, разработанный израильской компанией NSO Group, мог передаваться даже в том случае, если пользователи не отвечали на звонок, а сами звонки часто пропадали из журналов вызовов.

По словам человека, знакомого с проблемой, WhatsApp находится на очень ранней стадии собственного расследования, чтобы оценить, сколько телефонов стало жертвой этого метода.



«У этой атаки обнаружены признаки частной компании, которая известна сотрудничеством с правительствами в области поставки шпионского ПО, которое берет на себя функции операционных систем мобильных телефонов. Мы связались с рядом правозащитных организаций с тем, чтобы поделиться информацией и работать над уведомлением гражданского общества», — цитирует агентство компанию. По словам источника, знакомого с этим вопросом, на прошлой неделе WhatsApp сообщил о проблеме Министерству юстиции США.