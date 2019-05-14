Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее процедуру конкурсного производства в банке «Век», требует с его бывших руководителей почти 4,305 млрд рублей. О подаче в Арбитражный суд Москвы соответствующего иска о взыскании убытков сообщили на днях в агентстве.

Ответчиками по иску выступают бывший председатель правления, член совета директоров банка Олег Скрыль, входивший в число бенефициарных собственников кредитной организации, бывшие члены правления Александр Верник, Андрей Никитин, Ольга Утюгова, следует из релиза; еще одно имя, фигурирующее в заявлении АСВ, — Черных С. А.

«В ходе конкурсного производства установлено, что председателем правления и членами правления банка совершены действия по предоставлению технического кредита физическому лицу, а также кредитов техническим юридическим лицам (не ведущим хозяйственной деятельности, сопоставимой с масштабами кредитования, и не обладающим собственным имуществом и доходами, позволявшими им обслуживать задолженность по кредитам), причинившие банку значительный ущерб. Указанные обстоятельства в соответствии со статьей 71 федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» являются основанием для привлечения бывших руководителей банка к гражданско-правовой ответственности в форме взыскания убытков», — отмечают в АСВ.



Напомним, лицензия у банка «Век» была отозвана 12 мая 2016-го, а 22 августа того же года он был признан банкротом.