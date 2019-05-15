Банк России с 1 апреля 2019 года по 1 апреля 2020 года может отозвать лицензии у 46 банков, прогнозируют аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА» в исследовании, посвященном расчету индекса здоровья банковского сектора.



По мнению аналитиков, дефолт грозит 10,9% действующих банков.

«Неудовлетворительное финансовое положение (46 банков), отраженное в индексе здоровья банковского сектора, усугубится настолько, что у регулятора возникнут явные основания для вывода этих игроков с рынка», — отмечают в агентстве.

ЦБ может отзывать у них лицензии из-за нарушений требований «антиотмывочного» законодательства, занижения принятых рисков и вывода ликвидных активов в ущерб интересам кредиторов, считают аналитики. Причиной вовлечения банков в проведение сомнительных операций, а также формального подхода к оценке принимаемых рисков может стать неэффективность деятельности проблемных банков. Значительная часть из них зависима от вливаний в капитал со стороны собственников, интерес которых к поддержке своего банковского бизнеса может ослабевать на фоне его низкой окупаемости, указывают эксперты.

На 2018 год «Эксперт РА» прогнозировал отзыв лицензии у 60 банков, по факту ЦБ отозвал 55 банковских лицензий.



Всего в России на 1 апреля, по данным ЦБ, было 430 банков, но «Эксперт РА» рассчитывает индекс по данным 422 банков, поскольку ряд банков не публикуют свою отчетность (такая возможность есть у кредитных организаций, попавших под санкции).

Эксперты прогнозируют дальнейшее сокращение числа российских банков в 2019 году При этом, по оценкам экспертов, прибыль банковского сектора РФ в 2019 году может побить рекорд 2018-го.

Несмотря на уменьшение прогнозируемого числа банков в предбанкротном состоянии, индекс здоровья банковского сектора (вероятность того, что отдельно взятый банк не обанкротится) снижается третий квартал подряд. На 1 апреля он составил 89,1% против максимума в 89,8% на 1 июля 2018 года.

Тенденция обусловлена тем, что на фоне уменьшения общего числа банков в России увеличивается доля действующих банков с низкой кредитоспособностью. По итогам I квартала 2019 года почти четверть всех банков (99), включенных в расчет, не генерируют прибыль или являются убыточными, 162 банка испытали значительный чистый отток (более 15%) привлеченных средств юридических лиц, 136 — чистый отток средств физических лиц, рассчитали в «Эксперт РА». При этом число фактических банковских дефолтов за первые три месяца года было относительно невелико — пять отозванных лицензий.

В настоящее время в банковском секторе сохраняется существенная доля банков с нежизнеспособной и сопряженной с принятием повышенного уровня рисков бизнес-моделью, предупреждают аналитики «Эксперт РА». То есть такие банки не обеспечивают операционную эффективность и генерацию капитала, которая бы компенсировала текущие потери от реализации рисков.