Пассажиры внутренних рейсов всех авиакомпаний, выполняющих полеты из международного аэропорта Внуково, с 1 июня 2019 года получат возможность использовать электронные посадочные талоны, говорится в сообщении аэропорта.

«При прохождении предполетных процедур в аэропорту пассажиры могут самостоятельно сканировать код имеющегося посадочного талона (бумажного или электронного) с помощью специального оборудования, — уточняют в авиакомпании. — Для сканирования кода посадочного талона необходимо поднести бумажный посадочный талон или экран мобильного устройства с электронным посадочным талоном к сканеру».

В случае если мобильное устройство не позволяет сканировать информацию с его экрана, бумажный посадочный талон можно получить на стойке регистрации своего рейса или в киоске саморегистрации.



Минтранс с 24 февраля 2019 года разрешил российским аэропортам пропускать пассажиров в самолет по электронным посадочным талонам. При самостоятельной онлайн-регистрации на рейс пассажиру предоставляется электронный посадочный талон, по которому можно будет пройти в стерильную зону аэропорта.

В настоящее время обслуживание пассажиров с электронными посадочными талонами уже введено в Шереметьево, Домодедово и некоторых региональных аэропортах.

