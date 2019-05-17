В 2018 году 52% малых и средних предприятий (МСП) из числа столкнувшихся с блокировками средств банками были вынуждены полностью остановить все операции, показал опрос независимого агентства MAGRAM Market Research по заказу Промсвязьбанка и «Опоры России». Об этом сообщает РБК .

Опрос в апреле 2019 года прошли владельцы и топ-менеджеры 2 300 компаний малого и среднего бизнеса из 23 регионов. По данным исследования, 20% столкнулись с блокировкой счетов за прошедший год, о серьезных последствиях заявили 43% из них.

Половина (51%) блокировок происходит по вине самих предпринимателей, отмечается в исследовании: 35% респондентов признали, что не оплатили налоги в срок, 10% нарушили правила сдачи деклараций, 6% допустили ошибки.

По вине контролирующих органов произошло 16% блокировок. В 14% случаев банки блокировали счета без объяснения причин, в 10% — подозрения в отмывании средств.

ЦБ прямо указывает, что кредитные организации зачастую злоупотребляют полномочиями, блокируя средства по формальным признакам. Как сообщила РБК пресс-служба ЦБ, список критериев сомнительных сделок будет обновлен. После отказа в проведении операций или открытии счета юрлица попадают в так называемый черный список ЦБ. По последним данным, реабилитировано более 11,5 тыс. лиц, сообщила пресс-служба регулятора.

Президент России согласился с идеей исправить проблему с необоснованной блокировкой счетов компаний При этом он добавил, что в некоторых случаях блокировка счетов неизбежна.

Кроме того, теперь Центробанк сообщает финансовым организациям только о высокорисковых клиентах, что позволило «существенно сократить количество новых лиц, включаемых в так называемый перечень отказников, подчеркивается в сообщении регулятора.

Ситуация привела к массовом переходу бизнеса на наличные расчеты, пояснил общественный уполномоченный по вопросам взаимодействия с институтами развития, управляющий партнер Профессионального юридического центра Александр Любосердов. «Предприниматели теряют доверие к банковской системе и, опасаясь проводить безналичные платежи, чтобы не попасть под эти чудовищные инструменты, переходят на расчеты наличными. Средний и крупный бизнес начинают активно применяет альтернативные системы клиринга», — отметил он.