В текущей экономической ситуации потребители все меньше ожидают благоприятных финансовых перспектив и сокращают повседневные расходы

По итогам I квартала 2019 года индекс потребительского доверия россиян побил антирекорд и достиг исторического минимума, опустившись с 65 до 62 пунктов, говорится в исследовании The Conference Board и Nielsen. Об этом сообщает «Коммерсант» .

Как следует из данных аналитиков, в течение 2014—2017 годов показатель опускался с 83 до 69 пунктов. В январе — марте 2019 года ухудшились два из трех показателей, на основе которых складывается индекс. Доля россиян, ожидающих «хороших» или «отличных» финансовых перспектив на ближайшие полгода, сократилась на 5 процентных пунктов до 25% относительно IV квартала 2018 года. Доля потребителей, готовых тратить деньги, за тот же период снизилась с 21% до 14%. При этом на 2 п. п. до 20% выросло число опрошенных, с оптимизмом оценивающих перспективы на рынке труда в ближайшие полгода.

По мнению экспертов, в текущей экономической ситуации потребители все меньше ожидают благоприятных финансовых перспектив и сокращают повседневные расходы, продолжают экономить. Также из-за роста налоговой нагрузки у бизнеса остается все меньше возможности увеличивать расходы, в том числе зарплаты сотрудникам.

По оценкам The Conference Board и Nielsen, доля потребителей, у которых есть свободные деньги, в I квартале 2019 года сократилась с 77% до 72%.

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Число россиян, стремящихся экономить, за то же время увеличилась с 62% до 69%. В частности, на 2 п. п. до 57% выросла доля респондентов, переключающихся на более доступные продукты.

В целом доля российских потребителей, которые считают, что страна находится в состоянии рецессии, в I квартале 2019 года выросла на 3 п. п. до 79%, говорится в исследовании. Одновременно с 4% до 6% увеличилось число респондентов, уверенных в улучшении экономического положения в течение года.