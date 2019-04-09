Потребители не в настроении

Российские потребители смотрят в будущее с пессимизмом из-за снижения уровня реальных доходов Фото: stockyimages Найти похожие /Depositphotos.com

Российские потребители уверены, что ситуация с их доходами будет ухудшаться, а инфляция — расти. Почему россияне смотрят в будущее с меньшим оптимизмом по сравнению с жителями других развивающихся стран?



Цвет настроения

Россия занимает седьмое место в рейтинге потребительских настроений жителей развивающихся стран. Соответствующее исследование провел аналитический центр финансовой компании Credit Suisse. На первом месте в этом списке оказалась Индия, второе заняла Бразилия, третье — Китай, вслед за ними расположились Мексика, Индонезия и Таиланд. Россия оказалась на предпоследнем месте, с меньшим оптимизмом на свое финансовое будущее смотрят лишь в Турции.

В ходе опроса, по результатам которого были проранжированы страны, потребителей спрашивали о том, хорошее ли сейчас время для совершения крупных покупок, будет состояние их личных финансов улучшаться или ухудшаться в течение следующих шести месяцев, какого роста цен они ожидают в течение года, как изменится доход семьи в ближайший год.

«Крупнейшие экономики Латинской Америки Бразилия и Мексика демонстрируют вновь обретенный оптимизм потребителей после политических потрясений, в то время как продолжающийся экономический спад из-за слабой валюты и политических рисков в России и Турции привел к снижению доверия потребителей», — говорится в исследовании.

Аналитики Credit Suisse отмечают, что факторами, которые негативно повлияли на настроение потребителей в России, стали пенсионная реформа, рост ставки НДС, колебания цен на нефть. Показатели нашей страны могли бы быть выше, так как в прошлом году произошло снижение процентных ставок и рост кредитования, но темпы роста доходов не позволили добиться улучшения потребительских настроений. Так, чуть более 40% опрошенных с доходом менее 7,5 тыс. долларов в год сообщили, что ожидают ухудшения своего финансового положения, такой же ответ дали 15% россиян с доходом 15 тыс. долларов. Улучшения ожидает небольшой процент (около 5%) тех, кто зарабатывает 60 тыс. долларов в год.

Настройся на худшее

Эксперты говорят, что российские потребители смотрят в будущее с пессимизмом из-за снижения уровня реальных доходов. Население беднеет из-за того, что доходы не успевают расти так же быстро, как растут цены.

«Ничего удивительного в выводах Credit Suisse, с учетом того, что благосостояние населения России падает пятый год подряд, нет. Напомню, что после перехода на новую методологию Росстат публикует данные об изменении реальных располагаемых доходов ежеквартально, и пока что самые свежие данные относятся к январю текущего года, когда они просели на 1,3%. Однако, по данным статистического ведомства, на основании изучения данных, которые предоставляют ему субъекты МСБ, с учетом сезонности реальные зарплаты по итогам двух первых месяцев сократились на 0,3%. Собственно, о том, что население беднеет, свидетельствует и тот факт, что динамика изменения объема вкладов физлиц не радует бурным ростом: после падения на 1,4% в традиционно «тощем» январе за февраль показатель вырос всего на 1,6%. И это притом, что доходность по срочным вкладам после перехода ЦБ к постоянному повышению ключевой ставки постоянно растет», — говорит член СРО «МиР» Александр Шустов.

«Обеднение населения напрямую связано с инфляцией, у которой множество социальных и экономических последствий, оказывающих влияние на все сферы жизни государства. Инфляция подрывает все сферы — от международных отношений до внутренней кредитно-денежной системы — и в целом ведет к расслоению общества, дальнейшему его обеднению и обострению социальных конфликтов. Эти явления пока что не относятся к ситуации в России, но, если показатели безработицы (4,9% на февраль 2019 года), инфляционных ожиданий и инфляции как таковой, потребительского спроса и других продолжат свою колеблющуюся или негативную динамику без каких-либо положительных изменений, это вполне может начать происходить в полный рост на территории государства», — предупреждает первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

Потребительский спрос в России долгое время был главным драйвером экономического роста, и его спад привел к стагнации в экономике, напоминает начальник отдела инвестиций компании «БКС Брокер» Нарек Авакян. «В 2010—2013 годах из общего роста ВВП в 13,9% больше 10% принес именно потребительский спрос. Поэтому с 2014 года, когда реальные доходы населения стали сокращаться и, соответственно, упало потребление, в экономике и наблюдается стагнация — темпы роста ВВП не превышают и 2%. Это наглядно демонстрирует, к чему приводит падение реальных доходов населения. Для российских предприятий внутренний рынок — ключевой для сбыта товаров и услуг, поэтому потребительский и промышленный спрос играет очень важную роль в росте деловой и экономической активности. Соответственно, сокращение реальных доходов россиян так или иначе приводит к замедлению роста экономики», — поясняет Авакян.

Прогнозы дают надежду

Рассчитывать на значительный рост доходов не приходится, но через несколько лет возможен слабый рост.

«Прогнозы дают надежду на постепенное улучшение экономической ситуации — в частности, об этом можно судить по политике ЦБ РФ, который планирует постепенное снижение ключевой ставки в 2020 году, а также по текущей ситуации на валютном и фондовом рынке РФ, где уже несколько месяцев установились позитивные настроения, растущие индексы и котировки», — говорит Павел Сигал.

Ситуация может измениться только за счет роста оплаты труда, но ресурсов для этого нет, считает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов. «Учитывая низкие перспективы роста зарплатных ожиданий, с большим трудом можно себе представить, каким образом будет меняться системное отношение к труду у большинства занятых в производстве сотрудников. Предполагается при этом внедрение навыков в том числе и «бережливого производства» и создание условий для повышения квалификации, но если основной причиной, которая заставляет граждан работать, является зарплата, то можно уже дать определенный прогноз того, что ситуация может измениться только за счет роста оценки стоимости труда, а росту этому в текущих условиях санкционного влияния на экономику страны взяться неоткуда», — рассуждает он.

По словам Нарека Авакяна, пока что просвета в отношении доходов россиян не предвидится. «Уровень реальных зарплат в госсекторе почти не растет (в этом секторе работает около половины всей экономически активной части населения), частный же сектор еще с 2012 года находится в депрессивном состоянии. В этом году в лучшем случае можно рассчитывать на остановку падения доходов. Слабый рост доходов возможен в 2021—2022 годах (в преддверии парламентских выборов власти, вероятно, постараются как-то простимулировать доходы россиян). Негативное влияние на доходы будет оказывать пенсионная реформа, а также рост долговой и налоговой нагрузки. Некоторое позитивное влияние может оказать вероятное снижение инфляции, как статистической, так и наблюдаемой», — прогнозирует эксперт.

Анна ПОНОМАРЕВА, Banki.ru