В ближайшее десятилетие в мире наметится тренд на создание альтернативных доллару финансовых инструментов, заявил глава Сбербанка Герман Греф в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия-1 ».

По его словам, в дедолларизации есть экономический смысл.

Он отметил, что сегодня США в сфере технологий продвинулись дальше всего остального мира. Греф напомнил, что технологии стали инструментом геополитического давления. Глава Сбербанка считает, что возникнут альтернативные финансовые инструменты. Греф отметил, что этими инструментами могут быть в перспективе китайский юань, евро.

«Китайская валюта более перспективная с точки зрения скорости ее развития и внедрения», — указал он.

При этом он подчеркнул, что пока альтернативных инструментов не существует.

«Если представить, что вдруг мы перестали пользоваться долларовыми инструментами, то просто наступит коллапс, потому что других инструментов в мире не существует», — заключил Греф.