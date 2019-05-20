Рубль начал торговую сессию понедельника разнонаправленным движением по отношению к доллару и евро, но в последующие минуты демонстрирует небольшое укрепление к обеим валютам, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск доллар дешевел на 20 копеек по сравнению с закрытием предыдущих торгов, евро — на 21 копейку. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 65,47 рубля (минус 31 копейка). Курс евро на 10:10 мск равнялся 71,93 рубля (минус 30 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов, рубль в понедельник может подрасти еще.

«Рынок ждет снижения ставки ЦБ, и в том числе из-за этого увеличивается спрос на ОФЗ. К тому же приближается налоговый период. Поэтому покупка доллара против рубля пока опасна. Первой целью укрепления российской валюты является отметка 64,10, а более отдаленной — 63,6 рубля за доллар, где вырисовывается сильная линия поддержки дальнейшему снижению пары доллар/рубль», — пояснил он.

По мнению заместителя руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Натальи Мильчаковой, с открытия торгов может быть небольшое ослабление рубля, если только рост нефтяной цены его не вытянет.

«Мы сохраняем прогноз по паре доллар/рубль в 64—65 рублей, по паре евро/рубль мы прогнозируем диапазон 71,9—72,9 рубля», — добавила она.

По словам старшего аналитика информационно-аналитического центра «Альпари» Вадима Иосуба, в пятницу рубль оказался под давлением.

«По итогам дня на Мосбирже доллар с расчетами «на завтра» подорожал до 64,7775 рубля (плюс 12,75 копейки), а европейская валюта выросла до 72,2300 рубля (плюс 2,25 копейки). Более слабый рост евро объясняется снижением валютной пары евро/доллар с 1,1175 до 1,1160. Рост нефтяных котировок после выходных способен приостановить ослабление рубля. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 64,1—65,4 рубля, для европейской валюты — 71,5—73,0 рубля», — прогнозирует аналитик.