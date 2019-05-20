Банк России ожидает, что к концу 2019 года инфляция будет несколько выше 4%, однако в начале 2020 года вернется к 4%. Об этом в Госдуме сообщила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева.

«Мы ожидаем, что в конце этого года инфляция будет несколько выше 4%, но за счет действия базовых факторов в начале следующего года она вернется к 4%», — сказала Юдаева.

ЦБ также ожидает ускорения роста российской экономики к концу года на фоне реализации нацпроектов. «К концу года мы ожидаем ускорения роста (экономики. — Прим. ред.) за счет государственных инвестиций в реализацию национальных проектов», — отметила она.

Банк России планирует скорректировать свой макропрогноз на следующем заседании совета директоров регулятора, который намечен на июнь, однако основные параметры останутся «без принципиальных изменений».

«Мы сейчас немного будем переоценивать к следующему заседанию (совета директоров ЦБ. — Прим. ред.), но основные параметры останутся без принципиальных изменений», — сказала Юдаева, говоря о макропрогнозе Банка России.