Банк России установил официальные курсы валют на 22 мая.

Курс доллара повысился на 4,84 копейки, составив 64,5372 рубля (64,4888 рубля на 21 мая). Курс евро вырос на 0,23 копейки, до 71,9654 рубля (с 71,9631 рубля на 21 мая).

На Московской бирже рубль демонстрирует разностороннюю динамику. На 12:00 мск курс доллара расчетами «завтра» прибавил 6 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро понизился на 7 копеек, валюты стоят 64,59 и 72 рубля соответственно.

Курсовые диапазоны с начала сессии вторника — 64,45—64,63 рубля за доллар и 71,88—72,07 рубля за евро.