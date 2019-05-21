Центральный банк России разработал новые требования к некредитным финансовым организациям по защите информации в зависимости от специфики их работы. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«В положении обозначены требования по защите информации в отношении объектов информационной инфраструктуры, прикладного программного обеспечения, технологии обработки защищаемой информации. Документ разработан для противодействия несанкционированным финансовым операциям, а также для защиты средств НФО и их клиентов от действий киберпреступников», — говорится в сообщении регулятора.

Как отмечает ЦБ, максимальные требования будут предъявляться к центральным контрагентам и центральным депозитариям, стандартные — к специализированным депозитариям, клиринговым организациям, организаторам торговли, страховым компаниям, НПФ, репозиториям и профессиональным участникам рынка ценных бумаг при достижении этими организациями определенных показателей деятельности. К остальным НФО будут предъявляться упрощенные требования. Организации должны будут проходить ежегодное тестирование.