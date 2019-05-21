Банк России разработал новое положение, которое обязывает кредитные организации обеспечивать информационную безопасность банковских операций. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Максимальные требования будут предъявляться к системно значимым кредитным организациям, банкам, выполняющим функции оператора услуг платежной инфраструктуры системно значимых платежных систем, а также к значимым на рынке платежных услуг кредитным организациям. Ко всем остальным будут предъявляться стандартные требования», — говорится в сообщении Центробанка.

В положении обозначены требования по защите информации в отношении объектов информационной инфраструктуры, прикладного программного обеспечения, технологии обработки защищаемой информации.

Ранее кредитные организации должны были обеспечивать информационную безопасность только при проведении операций по переводу денежных средств.