Минфин России в среду провел два аукциона по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД). В общей сложности Минфин продал бумаги на 96,266 млрд рублей при спросе на 241,486 млрд, свидетельствуют итоги аукционов.



Сначала инвесторам были предложены ОФЗ-ПД выпуска 26227 с погашением 17 июля 2024 года на 72,996 млрд рублей при спросе на 162,018 млрд. Цена отсечения составила 99,36% от номинала, доходность по цене отсечения — 7,69% годовых. Средневзвешенная цена составила 99,3768% от номинала, средневзвешенная доходность — 7,69% годовых.

На следующем аукционе Минфин России предложил инвесторам ОФЗ 26228 с погашением 10 апреля 2030 года. Объем размещения достиг 23,27 млрд рублей при спросе на 79,468 млрд. Цена отсечения — 99,135% от номинала, доходность по цене отсечения — 7,92% годовых. Средневзвешенная цена составила 99,2395% от номинала, средневзвешенная доходность — 7,91% годовых.