Российские фондовые индексы завершили торговую сессию среды ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи повысился на 0,85% и составил 2 638,71 пункта. Индекс РТС увеличился на 1,07% до отметки 1 292,79.

Бумаги Сбербанка подорожали на 1,65%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,86%, «Газпрома» —0,33%, Мосбиржи — на 0,44%. Акции «АЛРОСы» подешевели 0,52%.

В среду российский фондовый рынок продолжил обновлять исторические максимумы, несмотря на негативный внешний фон, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. По его словам, поводом к продажам в российских акциях могла послужить ситуация на рынке энергоносителей, где на фоне данных Минэнерго США, показавших существенный рост запасов нефти и бензина, нефть марки Brent потеряла более 1%. Также «медведей» поддерживала динамика внешних фондовых площадок, добавляет он.

«В рамках сегодняшней сессии индекс Мосбиржи установил новый исторический максимум в районе 2 646 пунктов. При этом техническая картина продолжает располагать к дальнейшему росту рынка. Ближайшими же поддержками для индекса могут послужить уровни 2 590 и 2 550 пунктов, а также восходящий тренд ускорения, берущий начало от минимумов декабря прошлого года и проходящий в районе 2 525 пунктов», — комментирует эксперт.