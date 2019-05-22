Батлер (VIP-управляющий домашним хозяйством) и няня попали в список самых высокооплачиваемых вакансий мая, составленный порталом Работа.ру, пишет «Российская газета».



Так, батлеру готовы платить от 200 тыс. до 500 тыс. рублей в месяц. У соискателя должен быть опыт работы батлером в VIP-семьях более трех лет в Европе или Арабских Эмиратах. Он должен знать русский и английский языки, иметь опыт вождения более пяти лет. Человек, которого примут на эту должность, должен будет управлять домашним персоналом, организовывать и контролировать семейные мероприятия и путешествия, а также составлять бюджет расходов для поддержки домашнего оборудования.

Второе место в рейтинге заняла вакансия для водителя с личным грузовым транспортом. Для него зарплатное предложение — от 200 тыс. до 360 тыс. рублей. Работодатель обещает еженедельные выплаты зарплаты и выделенного менеджера. Грузоперевозки нужно осуществлять по Москве и области. Главное условие — наличие автомобиля грузоподъемностью 10—20 тонн.

Третье место досталось вакансии для няни-воспитателя. Ее приглашают жить и работать в русскую семью в США и получать за это до 300 тыс. рублей в месяц. В обязанности будет входить полный уход за мальчиком и девочкой четырех лет — сбор в школу, встреча, занятия и игры, уход за детским гардеробом. От соискателя требуется педагогическое образование, желателен опыт работы с детьми-аутистами и наличие загранпаспорта.

Меньшую зарплату, от 100 тыс. до 210 тыс. рублей, работодатель готов платить мастеру по ремонту телевизоров. И пятое место заняла вакансия для менеджера по открытию заведений в сегменте HoReCa с зарплатой 100—300 тыс. рублей.