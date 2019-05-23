В 2018 году убыток российского ЦБ составил 434,7 млрд рублей. Отрицательный финансовый результат регулятор показал второй год подряд

Центральные банки в других странах тоже иногда могут показывать убытки, причем даже в благоприятные для экономики периоды. Такое возможно при наличии структурного профицита ликвидности, отметила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме. Так она прокомментировала убыток российского регулятора по итогам прошлого года.

«Центральные банки в других странах тоже периодически показывают убыток. Это происходит тогда, когда в экономике наблюдается структурный профицит ликвидности. Это то явление, когда Центральный банк абсорбирует ликвидность, и поэтому наши процентные расходы растут. <...> Более того, часто прибыль Центральный банк получает, когда в экономике ситуация не очень хорошая», — сказала Набиуллина.

Она напомнила, что регулятор может повышать процентную ставку для поддержания финансовой стабильности, но это может увеличить доходы Центробанка.

«Банки берут кредиты у Центрального банка и платят нам по процентным ставкам. Поэтому я напомню, что у нас, например, один из рекордных уровней прибыли был в 2015 году, как раз когда мы решали эти проблемы. Тогда прибыль действительно была рекордной», — пояснила глава Банка России.

В 2018 году убыток российского ЦБ составил 434,7 млрд рублей. Отрицательный финансовый результат регулятор показал второй год подряд. Доходы Банка России за прошлый год составили 588 млрд рублей, а расходы — свыше 1 трлн.

Значительные расходы на финансовое оздоровление банков тоже оказали влияние на показатели ЦБ, отметила Набиуллина.

«Вторая составляющая убытков — это расходы, связанные с проведением санаций. На балансах санируемых групп был очень большой объем непрофильных «плохих» активов. Был создан банк непрофильных активов, остаток задолженности этого банка сейчас — 1,8 триллиона рублей. Это огромная сумма. Мы оцениваем уровень возможного возмещения от работы с этими непрофильными активами где-то в 40%. Поэтому уже сейчас признаем на своем балансе эти убытки», — пояснила глава Банка России.