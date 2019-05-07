Активы регулятора увеличились до 39,4 трлн рублей против 30,8 трлн рублей по итогам 2017 года

Убыток Банка России за 2018 год составил 434,7 млрд рублей, следует из годового отчета мегарегулятора . В 2017 году убыток ЦБ был на уровне 435,3 млрд рублей.

Процентные доходы Центробанка за отчетный период — 361,7 млрд рублей (282,1 млрд рублей в 2017-м), процентные расходы — 354,1 млрд рублей (136,1 млрд рублей в 2017 году).

Активы регулятора увеличились до 39,4 трлн рублей против 30,8 трлн рублей по итогам 2017 года. Доходы, полученные от участия в капиталах кредитных и иных организаций, в том числе доходы от участия в капитале Сбербанка, за 2018 год составили 137,7 млрд рублей против 70,9 млрд рублей годом ранее. От Сбербанка ЦБ получил 135,5 млрд рублей в виде дивидендов (средства были перечислены в федеральный бюджет).

«Финансовый результат деятельности Банка России в 2018 году сложился отрицательным. В условиях структурного профицита ликвидности Банк России в 2018 году активно проводил операции по ее абсорбированию: регулярные депозитные аукционы и аукционы по размещению купонных облигаций Банка России. В результате процентные расходы Банка России в 2018 году увеличились в 2,6 раза по сравнению с прошлым годом. Одновременно в результате роста процентных ставок на мировых финансовых рынках и изменения структуры резервных активов Банка России в 2018 году доходы от их размещения сложились выше уровня 2017 года», — отмечается в документе.

Помимо этого, отрицательное влияние на формирование финансового результата ЦБ оказали операции предоставления кредитным организациям «средств в рамках реализации мер по предупреждению банкротства за счет денежных средств, составляющих Фонд консолидации банковского сектора, а также перечисление в соответствии с федеральным законодательством в федеральный бюджет доходов от участия в капитале ПАО «Сбербанк».

Средства правительства РФ на счетах в Центробанке выросли на 72,9% в значительной степени в результате приобретения валюты в рамках действующего механизма бюджетных правил, а также валютной переоценки.

