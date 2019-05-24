У Сбербанка не было планов приобретать долю в компании «Яндекс», заявил глава кредитной организации Герман Греф на годовом собрании акционеров.

«Почему не куплен «Яндекс»? Во-первых, он не продавался. И планов купить 50% у нас никогда не было. Поэтому нам нельзя обсуждать, почему не произошла сделка, если она не планировалась», — сказал Греф.

В апреле 2018 года Сбербанк и «Яндекс» закрыли сделку по созданию СП в сфере электронной коммерции. На момент закрытия сделки предприятие оценивалось в 60 млрд рублей. «Яндекс» и Сбербанк владеют равными неконтрольными долями в компании. Отмечается, что Сбербанк приобрел вновь выпущенные акции «Яндекс.Маркета» на сумму 30 млрд рублей. В конце октября 2018 года Сбербанк и «Яндекс» запустили маркетплейс «Беру». Греф заявлял, что Сбербанк готов развивать партнерство с «Яндексом», в том числе объединяться для реализации совместных проектов.