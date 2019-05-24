Директором департамента развития цифровых продуктов и сервисов Банки.ру назначен Сандип Шарма. Ранее он руководил направлением цифровых продуктов для розничных клиентов в Альфа-Банке.

«В стратегии развития Банки.ру как маркетплейса ключевую роль мы отводим ядру нашего бизнеса — развитию цифровых продуктов и сервисов, — говорит генеральный директор Банки.ру Динара Юнусова. — Мы стремимся сделать их наиболее удобными для наших посетителей. Закономерно, что во главе этого направления мы видим лидера с большой экспертизой и необходимыми для нашей компании ценностями, — этим критериям полностью отвечает Сандип Шарма».

«Я рад присоединиться к сильной и профессиональной команде Банки.ру, в которой я буду отвечать за продуктовое видение / стратегию и за реализацию лучшего клиентского опыта во всех продуктах и сервисах компании, — прокомментировал Сандип Шарма. — Перед нами стоят интересные и амбициозные задачи, и, уверен, мы сможем добиться всех целей по росту, помогая людям решать все свои финансовые вопросы».