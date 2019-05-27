БМВ Банк запустил специальную кредитную программу «Наглядное преимущество», которая распространяется на все модели автомобилей BMW с пробегом. Ставка по займу находится в диапазоне от 5,4% до 13,5% годовых.

Минимальный первоначальный взнос при предоставлении стандартного пакета документов составляет 15% собственных средств от стоимости транспортного средства, а при оформлении кредита по двум документам — не менее 20%. При кредитовании BMW 6, 7, 8 серий, X6, Х7, Z-серии, а также всех М-моделей первоначальный взнос — 25%. Срок кредита варьируется от одного года до пяти лет. Максимальная сумма займа может достигать 8,5 млн рублей. Личное страхование не влияет на размер процентной ставки.

«Данные условия действуют при оформлении полиса каско. При его отсутствии процентная ставка увеличится на 3 процентных пункта», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ирина Мартиросова.