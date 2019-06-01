«Ростелеком» с 1 июня отменяет плату за междугородные звонки с таксофонов универсальной услуги связи, следует из релиза компании.

«С 1 июня 2019 года отменена плата за междугородные телефонные звонки с таксофонов универсальной услуги связи (УУС). Таким образом, с этой даты с таксофонов можно бесплатно позвонить на любые номера фиксированной телефонной сети в стране, поскольку ранее компания уже обнулила стоимость местных и внутризоновых телефонных соединений», — говорится в сообщении.

Условия оплаты внутризоновых и междугородных звонков на номера мобильных сетей связи остаются без изменений.

«Мы последовательно повышаем доступность и простоту использования универсальных услуг связи. С 1 июня можно позвонить в любой населенный пункт страны бесплатно и без таксофонной карты. Можно позвонить родственникам и друзьям, а можно — в больницу или в министерство в Москве. После того как «Ростелеком» отменил плату за местные звонки, их трафик вырос в пять раз и составил в 2018 году более 2,5 миллиона минут. Если бы это был один разговор, он бы без перерыва продолжался почти пять лет. Все эти цифры говорят о востребованности и важности универсальных таксофонов, в первую очередь — на селе», — прокомментировал президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

Как отмечается в релизе, «Ростелеком», являясь единственным оператором универсального обслуживания в РФ, обеспечивает функционирование 148 тыс. универсальных таксофонов, в том числе в удаленных и труднодоступных малых населенных пунктах.