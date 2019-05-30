Совокупный объем пенсионных средств негосударственных пенсионных фондов в I квартале 2019 года увеличился на 3% и составил почти 4 трлн рублей. Такие данные представлены в соответствующем обзоре Банка России.

Величина пенсионных резервов выросла на 2,4% до 1,3 трлн рублей, пенсионных накоплений — на 3,3% до 2,7 трлн, свидетельствует отчетность НПФ.

Помимо полученного инвестиционного дохода существенным драйвером роста в I квартале стал приток средств в размере 35,5 млрд рублей по итогам переходной кампании за 2018 год (42% от общего прироста пенсионных накоплений). В рамках переходной кампании 587 тыс. человек перевели свои пенсионные накопления из Пенсионного фонда России в НПФ, 74 тыс. человек перешли из негосударственных фондов в ПФР.

На рост объема пенсионных резервов в первую очередь оказали влияние пенсионные взносы (52% от общего притока пенсионных резервов), а также доход от размещения пенсионных резервов.

Количество застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования на конец I квартала составило 3,7 млн человек (рост на 1,2%), в системе негосударственного пенсионного обеспечения — 6,1 млн человек (рост на 0,8%).

Количество застрахованных лиц, получающих пенсию, по итогам I квартала выросло на 26 тыс. человек (на 28%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а размер выплаченных пенсий — на 1,1 млрд рублей (более чем на 50%).

В системе негосударственного пенсионного обеспечения также наблюдалась положительная динамика: количество участников, получающих пенсию, увеличилось на 64 тыс. человек (плюс 4,2%), а объем выплаченных пенсий — на 2,2 млрд рублей (плюс 14,4%).



По итогам I квартала 2019 года доходность пенсионных накоплений и пенсионных резервов составила 9% и 6,5% годовых соответственно до выплаты вознаграждения управляющим компаниям, специализированному депозитарию и фонду.