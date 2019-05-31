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• Банк России в пятницу, 31 мая, отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Кемсоцинбанка. Кредитная организация занижала величину необходимых к формированию резервов на возможные потери в целях улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения. По оценке ЦБ, адекватное отражение в финансовой отчетности кредитной организации принимаемых кредитных рисков приводит к полной утрате капитала. Кроме того, банк осуществлял «схемные» операции по искусственному поддержанию капитала для формального соблюдения обязательных нормативов. Выплаты страхового возмещения вкладчикам Кемсоцинбанка начнутся не позднее 14 июня. Банки-агенты будут отобраны до 6 июня, уточнили в Агентстве по страхованию вкладов.

• Мосгорстат выяснил, сколько зарабатывали работники социальной сферы и науки Москвы в I квартале 2019 года. Средняя зарплата работников социальной сферы и науки в Москве составила 98,8 тыс. рублей (на 39% выше средней зарплаты наемных работников в регионе). Больше всех в этой категории работников зарабатывают преподаватели вузов (147,7 тыс. рублей). На втором месте — врачи (139,1 тыс. рублей). При этом средний медицинский персонал (медсестры) зарабатывали 75,8 тыс. рублей, младший медперсонал (санитары в больницах) — в среднем 68,6 тыс.

• Центробанк повысит с 1 июля 2019 года на 1 процентный пункт нормативы обязательных резервов по валютным вкладам для банков с универсальной лицензией, банков с базовой лицензией и небанковских кредитных организаций — до 8%. Данное решение направлено на дестимулирование роста валютных обязательств в структуре пассивов кредитных организаций, отмечает ЦБ. Другие нормативы обязательных резервов оставлены без изменений.



• Минфин запустит масштабную рекламную кампанию по продвижению облигаций федерального займа для населения (ОФЗ-н), к которой чиновники хотят привлечь и банки, выступающие агентами по продаже бумаг (Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк и Почта Банк): 17 мая министерство представило банкам стратегию рекламной кампании. Как следует из стратегии, новый выпуск ОФЗ-н, который планируется разместить до конца июня, предполагается рекламировать на телевидении, радио и в Интернете, при этом 60% рекламной кампании будет приходиться на продуктовый и обучающий контент — описание бумаг, их преимуществ и возможностей для покупателей, пошаговые инструкции и рекомендации для начинающих; также для бумаг планируется создать страницы в соцсетях, где будет полная информация об облигациях, новости и рекомендации. Бюджет на рекламную кампанию представитель Минфина не называет (он лишь отметил, что размещение на ТВ будет бесплатным — ролики будут размещаться как социальная реклама).